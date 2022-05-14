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Son dakika: Rize Artvin Havalimanı projesi hizmete girdi! Açılışı Başkan Erdoğan ve Aliyev birlikte yapacak

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Giriş: 14.05.2022 15:56
Güncelleme:14.05.2022 16:00
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıldı. Dev havalimanının açılışını Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü." dedi. Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Aliyev ise, "Biz dünya çapında birbirine en yakın iki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.
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