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Son dakika: Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

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Giriş: 28.03.2022 14:07
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'ları ile Pençe Yıldırım bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verdi.
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