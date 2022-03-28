Son dakika: Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'ları ile Pençe Yıldırım bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verdi.

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