Son dakika haberi... Muharrem İnce günlerdir beklenen açıklamasını yaptı. İnce, ‘Bin dünde memleket’ hareketini başlattığını duyurarak CHP'yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirdi. Peki İnce'nin açıklamaları ne ifade ediyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında Muharrem İnce'nin konuşmasını değerlendirdi.

Muharrem İnce günlerdir beklenen açıklamasını yaptı. İnce, 'Bin dünde memleket' hareketini başlattığını duyurarak CHP'yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirdi. Peki İnce'nin açıklamaları ne ifade ediyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında Muharrem İnce'nin konuşmasını değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

VERDİĞİ MESAJ CHP'Yİ KURTARMAK

TV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı: Muharrem İnce'nin doğrudan CHP içindeki hem rahatsızlığı sadece tekil olarak İnce'nin rahatsızlığı değil çok geniş bir alanın rahatsızlığının sözcülüğünü yapmaya hazır olduğunun mesajını alıyoruz. Başlıklarına baktığımızda CHP içinde değil memleketin genelinde bir hareket ama bunun da temelinde Türkiye'de bir alternatif yaratma şeklinde bir mesajla başlasa da CHP'yi kurtarmak için hareket başlatıyorum mesajını ben doğrudan aldım.

SORU SORMAYA İZİN VERMEDİ

Aylardır sustunuz bütün Türkiye haftalardır bu konuşmanızı bekliyor. Gazetecilerin soru sormasına izin vermemesi bence eksi bir puandı.

TEK ADAM MUHALEFETİ

Altı çizilmesi gereken ifadesi ise tek adam muhalefeti. Parti içinden gelen ciddi bir eleştiriydi. Kurultay iradesini yok sayan genel başkan ifadesinin de altını çizmek lazım.

HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MI?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Nihayetinde öyle görünüyor. Bütün yaptığı açıklamalarda "Ben yüzde 50+1'e talibim" dedi. Muharrem İnce, bence doğru zamanda artık çünkü son noktaya geldi bıçağın kemiğe dayandığı noktada bir çıkış yaptı ama bugünkü toplantıda çok ciddi baskılar altında olduğu belliydi. Partide ciddi problem yaşatmak istemedi. Murat Karayalçın gitti kendisine bütünleşmekten bahsetti ve ciddi anlamda da suçladı neredeyse bölücülük noktasına getiren suçlamalarda oldu.

Muharrem İnce, parti içinde Kılıçdaroğlu tarafından itibarsızlaştırılan itilen kakılan bir figür.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARTIK AYARI YOK BU İŞİN SONU...

Bugün soru almamasının sebebi de şudur aşırı bir takım şeyler olabilir. Bazı açıklamalar yapabilir ve bir partinin Cumhurbaşkanı adayı disipline verilip partisinden ihraç da edilebilir dikkatli gidiyor ama bu işin sonu ihraçla da bitebilir. Kılıçdaroğlu'nun artık ayarı yok her şeyi yapabiliyor.