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Son dakika: CHP bölünecek mi? Muharrem ince Perşembe günü ne açıklayacak? Canlı yayında flaş açıklama: Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa...

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Giriş: 11.08.2020 14:35
Güncelleme:11.08.2020 14:49
Son dakika haberi... Muharrem İnce, “Parti kurmayacağım bir hareket başlatacağım, bu hafta yapacağı basın toplantısı açıklamasında kim hain kim bölücü herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı. Ankara İnce’nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri de İnce’nin Perşembe günü neler söyleyebileceğini merakla bekliyor. O açıklamalardan sonra CHP’nin iyice karışacağı iddiaları da var. Muharrem İnce, Perşembe günü neler açıklayacak? CHP bölünecek mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Muharrem İnce, "Parti kurmayacağım bir hareket başlatacağım, bu hafta yapacağı basın toplantısı açıklamasında kim hain kim bölücü herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı. Ankara İnce'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri de İnce'nin Perşembe günü neler söyleyebileceğini merakla bekliyor. O açıklamalardan sonra CHP'nin iyice karışacağı iddiaları da var. Muharrem İnce, Perşembe günü neler açıklayacak? CHP bölünecek mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: CHP bölünecek mi? Muharrem ince Perşembe günü ne açıklayacak? Canlı yayında flaş açıklama: Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa... SON DAKİKA: CHP BÖLÜNECEK Mİ? MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: MUHARREM İNCE, İNCE ADIMLAR ATMAZSA...

İNCE EĞER "İNCE" SİYASETLİ ADIMLAR ATMAZSA...

Eğer Muharrem İnce, daha ince siyasetli adımlar atmazsa CHP tekrar İnce'yi sıfır noktasına sürükleyebilir.

KÖKÜNE KİBRİT SUYU SIKTI

Bu tartışma uzun bir tartışma. İnce aslında 'dostlar'la kurulacak çerçevesi ve içeriği çok karışık olan kimin kimle dost kimin kimle yakın olduğu bilinmeyen bir ittifakın köküne kibrit suyu sıkmış oldu. Bu CHP'den ziyade dostları kara kara düşündürecek bir durum.

CHP BU PAZARLIĞA YAKLAŞACAK DEĞİL

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Muharrem İnce bir parti kurmaktan çok CHP'yi bir pazarlığa yaklaştırmak, baskılamak ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul ettirmek için yola çıkmış görünüyor ama CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun tavırlarına baktığımız zaman da CHP bu pazarlığa şu noktada yaklaşacak gibi değil.

Son dakika: CHPde kriz derinleşiyor! Muharrem İnce ne açıklayacak? SON DAKİKA: CHP'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR! MUHARREM İNCE NE AÇIKLAYACAK?
CHPde Muharrem İnce krizi derinleşiyor! CHPde neler oluyor? CHP'DE MUHARREM İNCE KRİZİ DERİNLEŞİYOR! CHP'DE NELER OLUYOR?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan İnce talimatı CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN 'İNCE' TALİMATI
CHP’de “Bölücü kim?” tartışması! Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunu hedef aldı CHP'DE "BÖLÜCÜ KİM?" TARTIŞMASI! MUHARREM İNCE, CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI? GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ DEĞERLENDİRDİ

Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa...
Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa...
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