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İsrail'den Trump'a İran baskısı! Mossad istihbaratı ABD'nin savaş kararını etkiliyor mu?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'den Trump'a İran baskısı! Mossad istihbaratı ABD'nin savaş kararını etkiliyor mu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yönelik yeni bir askeri saldırıya ikna etmek için yoğun lobi faaliyeti yürüttüğü öne sürülüyor. Mossad'ın, İran'ın nükleer programı ve ABD'li üst düzey yetkililere yönelik olası saldırı hazırlıkları hakkında Washington'a istihbarat aktardığı iddia edildi. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdür Yardımcısı Enes Canlı, A Haber canlı yayınında iddiaların perde arkasını değerlendirdi.

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