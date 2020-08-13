Muharrem İnce'den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler

Son dakika... CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Muharrem İnce, "CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan Vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Genel Başkan onları atıyor." dedi. Öte yandan İnce, "Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler." mesajını verdi. Ayrıca İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

CHP'li Muharrem İnce, Ankara'da önemli bir basın toplantısı düzenliyor. Muharrem İnce, "CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan Vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Genel Başkan onları atıyor." dedi.



İşte Muharrem İnce'nin açıklamaları:

CHP YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.



"AYRILSAM BİLE CHP'Yİ..."

CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.

Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki, Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür, 50+1 de mümkündür. Bizim hareketimizin amacı umutsuzluğu yok etmek, çıkış yolu göstermektir.

Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

HAREKETİN ADI "BİN GÜNDE MEMLEKET"



İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA ARKADAŞLARIMLA YOLLARA DÜŞECEĞİZ"

Bütün bu anlattıklarımın içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesi ile ilgili güzel düşleri vardır ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. İleride size tanıtacağım, alanında uzman, memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

"MUHARREM İNCE'DEN MERAK EDİLEN "SEÇİM GECESİ NEREDEYDİN?" SORUSUNA YANIT

İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım. TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamı. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar.



"BENDEN YALAN SÖYLEYİP MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAMI İSTİYORLAR"



Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin diyorum. Sıkı durun şimdi. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar. Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki.

Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor diyorlar. Sesleniyorum, Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP tüzük kurultayı toplasın, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçebilir desin, İnce'nin elinden bu kozu alsın. CHP iktidara yürürken İnce niye bunu yaptı? Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir CHP'nin iktidar olması demek. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini aday yapacaksak ona CHP iktidarı demem ki. Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası var mı, ben mi duymadım? Böyle bir iddia yoksa hayal demektir.



"CHP KÜRT VATANDAŞLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDEMEDİ"

Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür edemedi, ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum.

"PARTİYİ BÖLÜYORSUN" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Partiyi bölüyorsun" deniliyor peki. Bu Cumhur İttifakı, bu Millet İttifakı, ben ayrılıp buraya mı geçiyorum. Ben Millet İttifakı'nın içindeyim, niye bölmüş oluyorum. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun. Futbolun kuralları ile basketbol oynayamazsınız. Parlementer sistem başkadır, 50+1 başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Parlamenter sistemde beraberlikte 1 puan vardır, 50+1'de bölme olmaz. İttifaklar var.



"BUNU DİYENLER, CHP İÇİNDEKİ RANT BARONLARIDIR"

"Sizi saray mı destekliyor?", beni saray destekliyormuş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'den kaç puan fazla aldı İnce? 8 puan. Bunu HDP, İYİ Parti, AKP, MHP'lilerden aldı. Erdoğan, AKP-MHP toplam oylarından daha az oy aldı. O oylar bana geldi. Ben AKP ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir adamım. Sarayın beni desteklemesi mümkün değildir, mantıklı değildir. Bunu diyenler, CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar.

ANKETLER...

Anketler. Pek çok anket gördüm. 14 gördüm, 17 gördüm. Memnun değilim. Ben 30.6, 50+1 olursa memnun olurum.

"BU SİYASETİ BİLMEYEN İNSANLARIN YORUMU"

Kurultayda saygısızlık yapıldı, parti kuruyor. Biz çocuk muyuz arkadaşlar. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Bütün bunlar içinde en takmadığım konu bu. Delegelerin yanında oturmak şereftir. Bu siyaseti bilmeyen insanların yorumu. Umrumda değil. Milletin gönlünde neredeyim o önemli. Örgüt buna çok kızdı mı, evet. Ben hiç takmadım.