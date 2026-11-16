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Diyarbakır'daki drift faciasında çarpıcı karar! Bir çocuğun ölümüne neden olan sürücüye ibretlik ceza
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'daki drift faciasında çarpıcı karar! Bir çocuğun ölümüne neden olan sürücüye ibretlik ceza

Diyarbakır'da otomobiliyle drift yaparken iki çocuğa çarpan sürücü, bir çocuğun hayatını kaybetmesine, diğerinin yaralanmasına neden oldu. Davada dikkat çeken bir karar veren mahkeme, otomobili suçta silah olarak değerlendirdi. Sürücü, "kasten öldürme" suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, drift faciasına ilişkin mahkemenin dikkat çeken kararının ayrıntılarını Diyarbakır'dan aktardı.

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