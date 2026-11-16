COP31'de katılımcı rekoru! Antalya'daki Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde katılımcı sayısı rekor seviyelere yaklaştı. Zirvenin ilk haftasında Mavi Bölge'ye kayıt yaptıranların sayısı 102 bin 610'a, Yeşil Bölge'yi ziyaret edenlerin sayısı ise 212 bine ulaştı. Türkiye, zirvenin 7. günü itibarıyla 2023 yılında Dubai'de düzenlenen zirvede kaydedilen katılımcı rekoruna yaklaştı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, Antalya'daki COP31 alanından son gelişmeleri ve günün programını aktarıyor.