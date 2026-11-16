-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ASELSAN'ın Ejderha sistemi nasıl çalışıyor? 51 dronu tek hamlede etkisiz hale getirdi!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ASELSAN'ın Ejderha sistemi nasıl çalışıyor? 51 dronu tek hamlede etkisiz hale getirdi!

ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek güçlü elektromanyetik sistem Ejderha, 51 dronu füze veya mühimmat kullanmadan aynı anda etkisiz hale getirerek dünya savunma gündemine girdi. Emekli Hava Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber canlı yayınında sistemin çalışma prensibini anlattı. Fazla, Ejderha'nın sürü dron tehditlerine karşı önemli bir savunma kabiliyeti sunduğunu belirterek Türkiye'nin kritik noktalarında yaygın şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti.

ASELSAN'ın Ejderha sistemi 51 dronu tek tuşla etkisiz hale getirdi! Savunma sanayisinde dünya ilki
Sonraki Video
ASELSAN'ın Ejderha sistemi 51 dronu tek tuşla etkisiz hale getirdi! Savunma sanayisinde dünya ilki
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar