ASELSAN'ın Ejderha sistemi nasıl çalışıyor? 51 dronu tek hamlede etkisiz hale getirdi!
ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek güçlü elektromanyetik sistem Ejderha, 51 dronu füze veya mühimmat kullanmadan aynı anda etkisiz hale getirerek dünya savunma gündemine girdi. Emekli Hava Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber canlı yayınında sistemin çalışma prensibini anlattı. Fazla, Ejderha'nın sürü dron tehditlerine karşı önemli bir savunma kabiliyeti sunduğunu belirterek Türkiye'nin kritik noktalarında yaygın şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti.