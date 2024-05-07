Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı: Duvar değil köprü inşa etmeliyiz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı uzatarak "Duvar değil köprü inşa etmeliyiz" dedi. Gazze'deki soykırıma da büyük tepki gösteren MHP lideri "Masumların kanı Netanyahu'yu boğacak." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in Kavala sözlerine de Bahçeli "Türkiye hukuk devletidir. Kimse mahkemelere talimat veremez." diyerek yanıt verdi.

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