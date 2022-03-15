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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş: 15.03.2022 11:28
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanları üzerinden yürütülen kara propagandaya değinen Bahçeli, "TBB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Gitmesi gereken varsa TBB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir." dedi.
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