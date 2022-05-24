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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 24.05.2022 11:27
Güncelleme:24.05.2022 11:28
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır. Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vahim artışları sınırlandırmak, taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz" dedi. Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri tartışmalarına ilişkin "Türkiye seçeneksiz değildir, NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız" ifadelerini kullandı.
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