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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş: 10.05.2022 11:27
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "CHP'de hayır yoktur. Adayları belli değildir. Sandıktan çıkacak olan Cumhur İttifakı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turuna tepki gösteren Bahçeli, "Hangi şehrin siyasi sorumluluğunu üstleniyor" şeklinde konuştu.
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Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
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