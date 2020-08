Son dakika haberi... Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan çarpıcı bir görüntü kayda geçmişti. En mutlu günlerinin nasıl felaketle sonuçlandığının görüntülerini tüm dünya izledi. Düğün fotoğrafı çekimi sırasında patlama meydana geldi ve o anlarda kamera saniye saniye kayıttaydı. Mekan anında savaş alanına döndü ve gelinle damat hayatlarının en güzel gününde dehşeti yaşadı. O anları kaydeden düğün fotoğrafçısı Mahmoud Nakib, o anlarda yaşadığı dehşeti hissettiklerini A Haber canlı yayınında anlattı.

SOKAKLAR KAN REVAN İÇİNDEYDİ

Nakib, "Patlama anında yaşadığımız hisleri kelimeye dökemiyorum. Sadece aşırı yüksek bir ses duydum. Güvenli bir yerde bu videoyu çekiyorduk. Büyük bir patlama sesi duyduk be sadece 1 saniye içerisinde bütün Beyrut yok oldu. Sokakta ölen insanlar gördüm. Şoktaydım çok fazla kan revan gördüm insanlar çığlık çığlığaydı. Kan kokusu burnumuza geliyordu. Bazı kadınlar sokaklarda çocuklarını arıyordu. Bulunduğumuz yere 1 km uzaklıkta atomik bomba gibi bir patlamaydı size kelimelerle anlatamam." dedi.

BEYRUT DİYE BİR ŞEY YOK

Son durumu canlı yayında anlatan Nakib, "Beyrut'ta şu an hiçbir yok artık Beyrut diye bir yer yok. Her şey yok oldu. İnsanlar, duvarlar, her şey harabe içerisinde. Hala şok içerisindeyim dece gözüme uyku girmedi." ifadelerini kullandı.