06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Lübnan'daki patlamada en mutlu anları kabusa döndü! Dünyanın konuştuğu görüntüleri çeken düğün fotoğrafçısı dehşet anlarını A Haber'e anlattı

Son dakika: Lübnan'daki patlamada en mutlu anları kabusa döndü! Dünyanın konuştuğu görüntüleri çeken düğün fotoğrafçısı dehşet anlarını A Haber'e anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2020 11:52
Güncelleme:06.08.2020 12:04
Son dakika haberi... Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan çarpıcı bir görüntü kayda geçmişti. En mutlu günlerinin nasıl felaketle sonuçlandığının görüntülerini tüm dünya izledi. Düğün fotoğrafı çekimi sırasında patlama meydana geldi ve o anlarda kamera saniye saniye kayıttaydı. Mekan anında savaş alanına döndü ve gelinle damat hayatlarının en güzel gününde dehşeti yaşadı. O anları kaydeden düğün fotoğrafçısı Mahmoud Nakib, o anlarda yaşadığı dehşeti hissettiklerini A Haber canlı yayınında anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan çarpıcı bir görüntü kayda geçmişti. En mutlu günlerinin nasıl felaketle sonuçlandığının görüntülerini tüm dünya izledi. Düğün fotoğrafı çekimi sırasında patlama meydana geldi ve o anlarda kamera saniye saniye kayıttaydı. Mekan anında savaş alanına döndü ve gelinle damat hayatlarının en güzel gününde dehşeti yaşadı. O anları kaydeden düğün fotoğrafçısı Mahmoud Nakib, o anlarda yaşadığı dehşeti hissettiklerini A Haber canlı yayınında anlattı.

SOKAKLAR KAN REVAN İÇİNDEYDİ

Nakib, "Patlama anında yaşadığımız hisleri kelimeye dökemiyorum. Sadece aşırı yüksek bir ses duydum. Güvenli bir yerde bu videoyu çekiyorduk. Büyük bir patlama sesi duyduk be sadece 1 saniye içerisinde bütün Beyrut yok oldu. Sokakta ölen insanlar gördüm. Şoktaydım çok fazla kan revan gördüm insanlar çığlık çığlığaydı. Kan kokusu burnumuza geliyordu. Bazı kadınlar sokaklarda çocuklarını arıyordu. Bulunduğumuz yere 1 km uzaklıkta atomik bomba gibi bir patlamaydı size kelimelerle anlatamam." dedi.

BEYRUT DİYE BİR ŞEY YOK

Son durumu canlı yayında anlatan Nakib, "Beyrut'ta şu an hiçbir yok artık Beyrut diye bir yer yok. Her şey yok oldu. İnsanlar, duvarlar, her şey harabe içerisinde. Hala şok içerisindeyim dece gözüme uyku girmedi." ifadelerini kullandı.

Lübnan Beyruttaki patlamada şok dalgası gücü böyle görüntülendi! İşte patlama anında farklı yerlerde yaşananlar LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMADA ŞOK DALGASI GÜCÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANINDA FARKLI YERLERDE YAŞANANLAR

Dehşet anlarını A Haber'e anlattı
Dehşet anlarını A Haber'e anlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Tarihte ilk örneği oldu
"Tarihte ilk örneği oldu"
Sağlık Bakanı: İddialar asılsızdır
Sağlık Bakanı: İddialar asılsızdır
BAE'de korkutan yangın
BAE'de korkutan yangın
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Lübnan'da son durum ne?
Lübnan'da son durum ne?
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
Daha Fazla Video Göster