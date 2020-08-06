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Lübnan'da düğün videosu çekerken patlamaya yakalanan gelin konuştu

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Giriş: 06.08.2020 14:20
Güncelleme:06.08.2020 14:51
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Dünyanın izlediği görüntülerdeki gelin yaşadığı dehşeti anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Dünyanın izlediği görüntülerdeki gelin yaşadığı dehşeti anlattı.

Son dakika: Lübnandaki patlamada en mutlu anları kabusa döndü! Dünyanın konuştuğu görüntüleri çeken düğün fotoğrafçısı dehşet anlarını A Habere anlattı SON DAKİKA: LÜBNAN'DAKİ PATLAMADA EN MUTLU ANLARI KABUSA DÖNDÜ! DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI DEHŞET ANLARINI A HABER'E ANLATTI

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