Lübnan'da düğün videosu çekerken patlamaya yakalanan gelin konuştu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Dünyanın izlediği görüntülerdeki gelin yaşadığı dehşeti anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Dünyanın izlediği görüntülerdeki gelin yaşadığı dehşeti anlattı.