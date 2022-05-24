Son dakika | Kılıçaroğlu’dan iftira kampanyası! Numan Kurtulmuş A Haber’de

Son dakika haberi.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında başlattığı iftira kampanyasına A Haber'de yanıt verdi. Kurtulmuş açıklamalarında "Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti" dedi.

Son dakika haberi.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında başlattığı iftira kampanyasına A Haber'de yanıt verdi.

İŞTE KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:

Bu tarz Türkiye siyasetini kirletiyor, bu dil zehirli. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Söylemleri tamamen FETÖ'vari bir söylemdir. Biz buradayız cumhurbaşkanımız burada. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti.