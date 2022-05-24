24 Mayıs 2022, Salı
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Son dakika | Kılıçaroğlu'dan iftira kampanyası! Numan Kurtulmuş A Haber'de
Son dakika haberi.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında başlattığı iftira kampanyasına A Haber'de yanıt verdi. Kurtulmuş açıklamalarında "Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti" dedi.
İŞTE KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:
Son dakika haberi.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında başlattığı iftira kampanyasına A Haber'de yanıt verdi.
İŞTE KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:
Bu tarz Türkiye siyasetini kirletiyor, bu dil zehirli. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Söylemleri tamamen FETÖ'vari bir söylemdir. Biz buradayız cumhurbaşkanımız burada. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti.