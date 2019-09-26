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26.09.2019
Son dakika: İstanbul depreminde Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı! O anlar kamerada |Video
Son dakika haberine göre; İstanbul'da son yaşanan 5,8'lik depremde Avcılar'da bulunan bir caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anları güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
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