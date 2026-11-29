A Haber 13 kişinin mahsur kaldığı noktada! Minibüsün çamura saplandığı bölge görüntülendi
Kocaeli'den Bolu'nun Yedigöller bölgesine günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan minibüs, dönüş yolunda sürücünün orman yolunu tercih etmesi sonucu çamura saplanmıştı. Araçla irtibat kurulamazken, mahsur kalan 13 kişi saatlerce kurtarılmayı beklemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, Türkiye'nin gündemine oturan olayın yaşandığı bölgeyi görüntüledi.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr