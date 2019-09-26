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26.09.2019

Güngören'de lastikçi de ve kasapta deprem paniği kamerada |Video

Güngören’de bulunan bir lastikçide ve kasapta deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasapta bulunan çalışanlar şoka girerken, lastikçide üst üste dizili olan lastiklerden biri yere düştüğü görülüyor.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında Güngören'de bulunan bir lastikçide ve kasap da panik yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, lastikçi de, üst üste dizili olan lastiklerden birinin yere düşerken, bir vatandaş da dışarı doğru koştuğu görülüyor. Kasap da ise, içeride alışveriş yapan bir kişi panik halde dışarı çıkıyor. İçeri de bulunan diğer kişilerde şoka girmiş bir şekilde olduğu yerde kalıyor. Şoku üstünden atlatan çalışanlar daha sonra koşarak dışarı çıkıyor.

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