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26.09.2019
Son dakika: İstanbul'da 5,8'lik deprem korkuttu! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberi: İstanbul Silivri açıklarında öğren saat 13.50 sularında deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Depreme derste yakalanan öğrenciler ise bahçeye çıktı. İşte korkutan depremin ardından İstanbul'dan ilk görüntüler...
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