Keşm Adası'nda saldırı paniği! İran'dan füze şovu, Trump'tan yeni hamle gelecek mi?

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresinde yeniden tırmanırken, bölgede patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. A Haber muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz, 29 Kasım itibarıyla İran medyasında doğrulanmış bir saldırı haberi bulunmadığını, iddiaların yalnızca sosyal medyada dolaşıma girdiğini açıkladı. İran'ın yer altındaki füze üretim merkezlerini ilk kez kamuoyuna göstermesi ve Hürmüz'deki karşılıklı hamleler dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir askeri saldırı başlatıp başlatmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.