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26.09.2019

Son deprem olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi: İstanbul Silivri açıklarında 2 gün önce 4.6 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Bu sabah saatlerinde ise İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbullulara deprem uyarılarında bulundu. Son günlerde art arda yaşanan bu sarsıntılar olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İşte Ersoy'un İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili çarpıcı açıklamaları...

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