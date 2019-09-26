Uzman isim canlı yayında açıkladı: Peş peşe olan bu sarsıntılar olası büyük İstanbul depremini engeller |Video

İstanbul yine son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem oldu. A Haber canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş "Fayın Marmara'yı iki türlü geçme ihtimali var. Bunlardan birisi 7'den büyük depremlerle de olamabilir ya da böyle küçük depremlerle de geçebilir. Bu yaşanan depremi olası büyük İstanbul depremi olarak nitelendirmek doğru değil." ifadelerini kullandı.