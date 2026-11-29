İzmir'de husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr