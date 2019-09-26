İstanbul Esenler'de deprem anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı |Video

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesi 6, AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Vatandaşlar 10-15 saniye süren deprem anında büyük panik yaşadı. Esenler'de bir eczanede yaşanan deprem anı ise kameralara böyle yansıdı.