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26.09.2019
İstanbul Esenler'de deprem anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı |Video
İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesi 6, AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Vatandaşlar 10-15 saniye süren deprem anında büyük panik yaşadı. Esenler'de bir eczanede yaşanan deprem anı ise kameralara böyle yansıdı.
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