İran'ın Pakistan Büyükelçisinden dikkat çeken açıklama! Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği azaldı
İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Washington ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İki taraf arasında karşılıklı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Mukaddem, diplomasi trafiğinin geçmiş döneme kıyasla azaldığını ileri sürdü. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, diplomatik temaslara ilişkin son gelişmeleri İslamabad'dan aktardı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr