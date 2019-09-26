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26.09.2019

İstanbul Silivri’de kuyumcuda deprem paniği kamerada |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri’de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri'de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku anları ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken, depremin başlamasıyla panik halde dışarı çıktığı görülüyor.

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