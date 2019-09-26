Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı |Video

Son dakika haberi: İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.