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26.09.2019

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı |Video

Son dakika haberi: İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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