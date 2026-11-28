Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın: Alevler 2,5 saatte kontrol altına alındı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir restoranın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek başka bir iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.