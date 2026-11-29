İstanbul'da dondurucu soğuk alarmı! Kar yağışı bekleniyor mu?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken İstanbul Valiliği, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Ahmet Işık, İstanbul'a ilişkin hava durumu tahminlerini ve kar yağışı beklentisini canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr