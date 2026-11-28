Göklerin yeni hakimi KAAN göreve hazırlanıyor

Türkiye'yi dünyada beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına taşıyan Millî Muharip Uçak KAAN'da tarihi eşikler birer birer aşılıyor. İlk prototipin gökyüzüyle buluşmasının ardından yeni nesil prototipler de pistteki yerini alıyor. 2030 yılının sonuna kadar 20, 2035 yılının sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Peki, KAAN Türk Hava Kuvvetlerine neler kazandıracak? İşte Gök Vatan'ın yeni muhafızı KAAN'ın özel dosyası...