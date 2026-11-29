İngiltere'deki ABD üssünde İHA alarmı! 7 bin personele sığınma talimatı
İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath Hava Üssü çevresinde yaklaşık 6 insansız hava aracı tespit edildi. 13 Kasım'da yaşanan olayda ABD kuvvetleri önleme sistemlerini devreye soktu. İHA'lar üs çevresinden uzaklaştırılırken ele geçirilemedi. Güvenlik uyarısının ardından yaklaşık 7 bin personelin görev yaptığı üste ABD personeline sığınma talimatı verildi.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr