Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Eren Abluka-5 Operasyonu açıklaması! 3 terörist ölü ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi." ifadelerine yer verdi.

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