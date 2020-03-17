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Koronavirüs salgınında dünyada son durum ne? Virüsten korunma yolları neler? Pandemi ne demek? DSÖ danışmanı A Haber'e konuştu |Video
Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan ve dünyanın kabusu haline dönen koronavirüsle (Covid-19) mücadelede dünyada son durum ne? Virüsten korunma yolları neler? Koronavirüs neden pandemi ilan edildi? Pandemi ne demek? İtalya’da ölüm oranı neden yüksek? Koronadan korunmak için maske takmak şart mı? Havalar ısınınca virüsün etkisi azalacak mı? Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsle mücadele danışmanı Prof. Dr. Mary – Louise Mclaws, Avustralya Sidney'den bağlanarak tüm merak edilen soruların yanıtlarını A Haber ekranlarında yanıtladı.
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