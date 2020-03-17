17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Koronavirüs salgınında dünyada son durum ne? Virüsten korunma yolları neler? Pandemi ne demek? DSÖ danışmanı A Haber'e konuştu |Video

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan ve dünyanın kabusu haline dönen koronavirüsle (Covid-19) mücadelede dünyada son durum ne? Virüsten korunma yolları neler? Koronavirüs neden pandemi ilan edildi? Pandemi ne demek? İtalya’da ölüm oranı neden yüksek? Koronadan korunmak için maske takmak şart mı? Havalar ısınınca virüsün etkisi azalacak mı? Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsle mücadele danışmanı Prof. Dr. Mary – Louise Mclaws, Avustralya Sidney'den bağlanarak tüm merak edilen soruların yanıtlarını A Haber ekranlarında yanıtladı.
Çinden koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı |Video ÇİN'DEN KORONAVİRÜS AŞISI! KLİNİK DENEY İÇİN ONAY ÇIKTI |VİDEO
Fransa koronavirüs karantinasında! Fransadaki Türklerin durumu nasıl? Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa A Habere konuştu |Video FRANSA KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA! FRANSA'DAKİ TÜRKLERİN DURUMU NASIL? PARİS BÜYÜKELÇİSİ İSMAİL HAKKI MUSA A HABER'E KONUŞTU |VİDEO
Fransa’da asker koronavirüs için sokakta |Video FRANSA'DA ASKER KORONAVİRÜS İÇİN SOKAKTA |VİDEO
Son dakika: Eskişehirde koronavirüs corona virüs şüphesi! 275 kişi karantina altında |Video SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) ŞÜPHESİ! 275 KİŞİ KARANTİNA ALTINDA |VİDEO
Brezilyada koronavirüs nedeniyle yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı |Video BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZLERCE MAHKUM HAPİSHANEDEN KAÇTI |VİDEO
Koronavirüs nedeniyle Fransa - İspanya sınırında kontrollü geçiş |Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE FRANSA - İSPANYA SINIRINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ |VİDEO
Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır? KORONAVİRÜS HİJYEN ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler |Video KORONAVİRÜS AŞISI İLK KEZ DENENDİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar! |Video KORONAVİRÜS AŞISINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTILAR! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Salgında son durum ne? Virüsten korunma yolları neler?
Salgında son durum ne? Virüsten korunma yolları neler?
Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Daha Fazla Video Göster