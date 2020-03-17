Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler |Video

Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. AP haber ajansının duyurduğu, "koronavirüs aşısı denemesi" gerçekleşti. ABD'de ilk koronavirüs aşısı kameralar önünde yapıldı. İşte o görüntüler...