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17.03.2020

Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler |Video

Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. AP haber ajansının duyurduğu, "koronavirüs aşısı denemesi" gerçekleşti. ABD'de ilk koronavirüs aşısı kameralar önünde yapıldı. İşte o görüntüler...
Son dakika: Corona virüs aşısıyla ilgili bir ilk! Her şey kameralar önünde oldu SON DAKİKA: CORONA VİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ BİR İLK! HER ŞEY KAMERALAR ÖNÜNDE OLDU

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