3 KIZILELMA TSK envanterinde! Türkiye savaş teknolojisinde yeni bir döneme mi giriyor?

A Haber ekranlarında yayımlanan Arka Plan programında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 KIZILELMA'nın teslimatını değerlendiren siyaset bilimci Elif Şahin, gazeteci Güngör Yavuzaslan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik ilerlemesini masaya yatırdı. Programda, KIZILELMA'nın planlanandan iki yıl önce teslim edilmesi, yüksek manevra kabiliyeti, düşük görünürlük özelliği ve milli yazılımın operasyonel güvenlik açısından önemi değerlendirildi. İnsansız savaş uçaklarının modern savaş stratejilerini nasıl değiştireceği, KIZILELMA'nın TCG Anadolu ile kullanım potansiyeli ve milli muharip uçak KAAN'ın geleceği de tartışıldı.