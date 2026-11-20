Üçlü masada yeni dünya düzeni hesabı! Putin, Şi ve Trump neyin peşinde?

Putin, Şi Cinping ve Donald Trump'ın küresel meseleleri ele almak üzere aynı masada buluşması, dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, üç liderin görüşmesinin perde arkasını anlatarak "Bu üçünün yan yana gelmiş olması dosta güven, düşmana korku mesajı" dedi. Zirveden somut bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken Sakman, üç ülkenin nükleer güçlerini korumak ve küresel sistemdeki konumlarını sürdürmek istediğini vurguladı.