Emekli maaşlarına yeni zam formülü mü geliyor? En düşük aylık 33 bin TL olur mu?

A Haber ekranlarında 19 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Arka Plan programında, emekli maaşlarına yönelik olası zam düzenlemeleri ele alındı. Programda, "En düşük emekli aylığı 33 bin TL olur mu?", "Emekli maaşlarına prim günü ve yaşa göre refah payı verilecek mi?", "Daha fazla prim ödeyen emeklilerin maaşları nasıl değişecek?" ve "Yeni zam formülü nasıl uygulanabilir?" sorularına yanıt arandı. Sosyal güvenlik uzmanlarının olası zam senaryolarını değerlendirdiği programda, henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.