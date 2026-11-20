Trump, Şi ve Putin'in tarihi zirvesi yeni dünya düzeninin habercisi mi?

A Haber ekranlarında yayımlanan Arka Plan programında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarihi buluşması masaya yatırıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın Washington'dan aktardığı gelişmelerin ardından siyaset bilimci Elif Şahin, gazeteci Güngör Yavuzaslan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman, zirvenin küresel dengelere etkilerini değerlendirdi. Programda, üç liderin nükleer silahsızlanma mesajları, Putin'in nükleer çantası, zirvenin Avrupa'ya yansımaları ve ortak bildirinin bağlayıcılığı tartışıldı. Peki, tarihi buluşma yeni bir dünya düzeninin başlangıcı mı, yoksa üç süper gücün çıkarlarını korumaya yönelik bir güç gösterisi mi?