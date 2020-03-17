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17.03.2020

Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bir hijyen çantası bulundurulmasını tavsiye ediyor. Peki koronavirüs hijyen çantasında neler olmalı? Nasıl hazırlanır? Uzman isim her kolonyanın da virüsten korumadığını vurgulayarak detayları A Haber ekranlarında anlattı.

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bir hijyen çantası bulundurulmasını tavsiye ediyor. Peki koronavirüs hijyen çantasında neler olmalı? Nasıl hazırlanır? Uzman isim her kolonyanın da virüsten korumadığını ve kolonyanın minumum 80 derece olması gerektiğini belirtti.

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