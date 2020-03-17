Brezilya'da koronavirüs nedeniyle yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı |Video

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.

Brezilya'nın ve Günay Amerika'nın en büyük kentleri arasında bulunan Sao Paolo yarı açık cezaevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklardan sonra isyan başlamıştı. İsyan sonrasında birçok mahkumun hapishaneden kaçtığı, izinli olan mahkumların ise geri dönmediği açıklandı.



1500 mahkumun kaçtığı ve Brezilya hükümeti tarafından tam sayının henüz açıklanmadığı ifade edildi.