17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı |Video

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.

Brezilya'nın ve Günay Amerika'nın en büyük kentleri arasında bulunan Sao Paolo yarı açık cezaevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklardan sonra isyan başlamıştı. İsyan sonrasında birçok mahkumun hapishaneden kaçtığı, izinli olan mahkumların ise geri dönmediği açıklandı.

1500 mahkumun kaçtığı ve Brezilya hükümeti tarafından tam sayının henüz açıklanmadığı ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Bakan Koca'dan önemli paylaşım
Bakan Koca'dan önemli paylaşım
Daha Fazla Video Göster