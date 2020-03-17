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17.03.2020

Koronavirüs nedeniyle Fransa - İspanya sınırında kontrollü geçiş |Video

Fransa koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı. Avrupa’nın kalbinden gelen gelen görüntü Avupa ülkelerinin sınırlarında ender görülen anlardan. Koronavirüs sebebiyle Fransa - İtalya sınırında kontrollü geçiş sağlanıyor. O anlar A Haber ekranlarında...
Son dakika... Fransa koronavirüs corona virüs gölgesinde seçime gidiyor! |Video SON DAKİKA... FRANSA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) GÖLGESİNDE SEÇİME GİDİYOR! |VİDEO
60 milyonluk karantina! İtalya tedbir almakta neden geç kaldı? 60 MİLYONLUK KARANTİNA! İTALYA TEDBİR ALMAKTA NEDEN GEÇ KALDI?

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