Emekliye çifte müjde mi geliyor? İşte kulislerde konuşulan olası rakam ve refah payı açıklaması
Milyonlarca emeklinin gözü refah payı düzenlemesi ve bayram ikramiyelerine çevrildi. A Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilebileceğine ilişkin kulis bilgilerini paylaşırken, ikramiyelerin kaldırılacağı yönündeki iddialara da son noktayı koydu. Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri Resmi Gazete'de yayımlanmış kanunla belirlenmiştir" dedi.
Tuğçe HuyEditör
Tuğçe Huy ahaberinternet@ahaber.com.tr