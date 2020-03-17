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17.03.2020

Son dakika: Eskişehir'de koronavirüs (corona virüs) şüphesi! 275 kişi karantina altında |Video

Son dakika haberi... Eskişehir umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan 275 kişi, Gündüzalp yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün Türkiye'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor.

Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurduna getirildi.

Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi.

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