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Fransa’da asker koronavirüs için sokakta |Video
Fransa'da koronavirüsü nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa çıkmak izin belgesine tabi olacak. Fransız askerler sokaklara indi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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