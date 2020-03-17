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17.03.2020

Fransa’da asker koronavirüs için sokakta |Video

Fransa'da koronavirüsü nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa çıkmak izin belgesine tabi olacak. Fransız askerler sokaklara indi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Koronavirüs nedeniyle Fransa - İspanya sınırında kontrollü geçiş |Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE FRANSA - İSPANYA SINIRINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ |VİDEO
Son dakika... Fransa koronavirüs corona virüs gölgesinde seçime gidiyor! |Video SON DAKİKA... FRANSA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) GÖLGESİNDE SEÇİME GİDİYOR! |VİDEO

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