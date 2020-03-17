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17.03.2020

Fransa'da koronavirüs karantinasında! Fransa'daki Türklerin durumu nasıl? Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa A Haber'e konuştu |Video

Fransa'da Korona virüsü nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa çıkmak izin belgesine tabi olacak. Peki Fransa'daki Türk vatandaşlarının durumu nasıl? Kaç Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilecek? Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, A Haber canlı yayınına bağlanıp Fransa’daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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