Trump, Şi ve Putin tarihi zirvede buluştu! Washington'da nasıl yankılandı?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de düzenlenen tarihi zirvede ilk kez aynı masaya oturdu. Üç liderin buluşmasında nükleer silahsızlanma, küresel barış ve uluslararası iş birliği mesajları öne çıktı. Trump, dünyanın en büyük üç nükleer gücü olarak diyaloğu sürdürmeleri gerektiğini vurgularken İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Putin ise Birleşmiş Milletlerin korunmasının önemine ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine dikkat çekti. Peki, dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek bu zirve Washington'da nasıl karşılandı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'den son gelişmeleri aktardı.