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Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı |Video
Son dakika haberi... Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
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