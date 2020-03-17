17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı |Video

Son dakika haberi... Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Son dakika: Çinden koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı SON DAKİKA: ÇİN'DEN KORONAVİRÜS AŞISI! KLİNİK DENEY İÇİN ONAY ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Daha Fazla Video Göster