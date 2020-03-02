ABD’li temsilcilerin türkiye ziyareti ne anlama geliyor? |Video

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor. Temsilcilerin Hatay ve Gaziantep’e incelemelerde bulunacağı belirtildi. ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı yaşanacak ziyaretin detayları ve iç yüzünü A Haber’de değerlendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor. Temsilcilerin Hatay ve Gaziantep'e incelemelerde bulunacağı belirtildi. ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı yaşanacak ziyaretin detayları ve iç yüzünü A HABER'de değerlendirdi.

"BU ZİYARET TESADÜF DEĞİLDİR"

ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı şu notları aktardı:

"Temsilciler Türkiye'ye, insanlık trajedisinin hangi noktada olduğunu tespit edip hem nitelik hem de nicelik bağlamında NATO ve Güvenlik Konseyine bu konuları taşımak adına geldiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada takvimsel süreç devam ederken bizim oradaki uluslararası hukuk bağlamında söylemlerimizi de geliştirmenin vakti olduğunu düşünüyorum. Çünkü BM'nin dahil olacağı bir komisyonla beraber mevcut Suriye hükümetinin artık var olan meşruiyet zemininin ortadan kalkması için yoğun bir trafiğin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bombalarla yüzlerce sivili katleden sözde Devlet Başkanı'nın hukuksal zeminini sorgulatma ve Batı kamuoyunda bu zemini ortadan kaldırmazsak coğrafyamızda kanayan yara akmaya devam edecektir. ABD'nin 5 Mart öncesinde gerçekleştirdiği bu ziyaretinin altında oluşturulacak komisyonun çekirdekleri toplanacaktır. Mart ve Nisan'daki Güvenlik Konseyleri Toplantılarının asli gündemlerinden biri Esad'ın bundan sonraki varlık sürecinin tamamlanıp, tamamlanmadığı olacaktır. Bu bakımdan ABD'li temsilcilerin birkaç güne sıkışan bu ziyaretlerinin bir tesadüf olmadığı açıktır."