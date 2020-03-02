02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.03.2020

ABD’li temsilcilerin türkiye ziyareti ne anlama geliyor? |Video

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor. Temsilcilerin Hatay ve Gaziantep’e incelemelerde bulunacağı belirtildi. ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı yaşanacak ziyaretin detayları ve iç yüzünü A Haber’de değerlendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor. Temsilcilerin Hatay ve Gaziantep'e incelemelerde bulunacağı belirtildi. ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı yaşanacak ziyaretin detayları ve iç yüzünü A HABER'de değerlendirdi.

"BU ZİYARET TESADÜF DEĞİLDİR"

ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin Orallı şu notları aktardı:

"Temsilciler Türkiye'ye, insanlık trajedisinin hangi noktada olduğunu tespit edip hem nitelik hem de nicelik bağlamında NATO ve Güvenlik Konseyine bu konuları taşımak adına geldiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada takvimsel süreç devam ederken bizim oradaki uluslararası hukuk bağlamında söylemlerimizi de geliştirmenin vakti olduğunu düşünüyorum. Çünkü BM'nin dahil olacağı bir komisyonla beraber mevcut Suriye hükümetinin artık var olan meşruiyet zemininin ortadan kalkması için yoğun bir trafiğin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bombalarla yüzlerce sivili katleden sözde Devlet Başkanı'nın hukuksal zeminini sorgulatma ve Batı kamuoyunda bu zemini ortadan kaldırmazsak coğrafyamızda kanayan yara akmaya devam edecektir. ABD'nin 5 Mart öncesinde gerçekleştirdiği bu ziyaretinin altında oluşturulacak komisyonun çekirdekleri toplanacaktır. Mart ve Nisan'daki Güvenlik Konseyleri Toplantılarının asli gündemlerinden biri Esad'ın bundan sonraki varlık sürecinin tamamlanıp, tamamlanmadığı olacaktır. Bu bakımdan ABD'li temsilcilerin birkaç güne sıkışan bu ziyaretlerinin bir tesadüf olmadığı açıktır."

Son dakika haberi... İdlibdeki kalleş saldırı ABDde nasıl yankılandı? |Video SON DAKİKA HABERİ... İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRI ABD'DE NASIL YANKILANDI? |VİDEO
İdlib saldırısı sonrası ABDden Türkiyeye kritik ziyaret! Suriye konusu masada İDLİB SALDIRISI SONRASI ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET! SURİYE KONUSU MASADA
NATO İdlibe müdahale edecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video NATO İDLİB'E MÜDAHALE EDECEK Mİ? UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI |VİDEO
ABDli Senatörden İdlib mesajı ABD'Lİ SENATÖR'DEN İDLİB MESAJI
Son dakika: İdlibdeki alçak saldırı sonrası ABD ve Almanyadan açıklama SON DAKİKA: İDLİB'DEKİ ALÇAK SALDIRI SONRASI ABD VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'ın sesinden Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiiri
Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri
Temsilcilerin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Temsilcilerin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar
Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar
Yunan sahil güvenliği göçmenlere korku dolu anlar yaşattı
Yunan sahil güvenliği göçmenlere korku dolu anlar yaşattı
Pekcan'dan Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında açıklama
Pekcan'dan Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında açıklama
Göçmen teknesini batırmaya çalıştılar!
Göçmen teknesini batırmaya çalıştılar!
ABD’li temsilcilerin türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
ABD’li temsilcilerin türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Güvenlik uzmanı Ağrı'daki roketli saldırıyı yorumladı
Güvenlik uzmanı Ağrı'daki roketli saldırıyı yorumladı
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Yunan askerleri ateş açtı: 1 mülteci hayatını kaybetti
Yunan askerleri ateş açtı: 1 mülteci hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster