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ABD'li Senatör'den İdlib mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ABD'Lİ SENATÖR'DEN İDLİB MESAJI

'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Türkiye'nin 22 askerinin Esad rejimi saldırısıyla şehit olması sonrasında bir açıklama yaptı. Uluslararası topluma ve Trump'a seslenen Graham, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Rusya destekli Esad rejimi, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenledi. 22 şehit ve çok sayıda yaralı haberleri sonrasında 'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'dan açıklama geldi.

Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldi. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır" dedi.

ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed'in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Hatay Valisi: 29 Mehmetçik şehit oldu SON DAKİKA: HATAY VALİSİ: 29 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

"SURİYE'DEKİ SAVAŞ SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR"

Türkiye'nin İdlib'e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir. Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye'den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed'e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye'deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI

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